Украинцы стали реже работать в тени - центр занятости

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Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросло на 202 тыс. человек и составило 16,5 млн человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
“В Украине, как и в Европе, наблюдается сокращение уровня безработицы. При этом уменьшается количество людей, работающих без оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательства (неформальная занятость)”, – говорится в сообщении.
Общая статистика:
Среди видов экономической деятельности наиболее распространена неформальная занятость была:
Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет (в неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс. граждан).
«Показатель неформальной занятости – самый низкий за последние 10 лет», – заявляет Ольга Макогон, директор ГЦЗ.
С 1 января 2019 года официально зарегистрированные безработные получают государственную помощь:
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