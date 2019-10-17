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Украинцы стали реже работать в тени - центр занятости

Украинцы стали реже работать в тени - центр занятости

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросло на 202 тыс. человек и составило 16,5 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

“В Украине, как и в Европе, наблюдается сокращение уровня безработицы. При этом уменьшается количество людей, работающих без оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательства (неформальная занятость)”, – говорится в сообщении.

Общая статистика:

  • количество занятых граждан в возрасте 15-70 лет в неформальном секторе экономики в І полугодии 2019 года сократилось на 94 тыс. человек и составляло 3,5 млн человек,
  • удельный вес занятых в неформальном секторе, среди всего занятого населения, уменьшился с 21,8% до 21,0%.

Среди видов экономической деятельности наиболее распространена неформальная занятость была:

  • в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%),
  • в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%),
  • в строительстве (16%).

Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет (в неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс. граждан).

«Показатель неформальной занятости – самый низкий за последние 10 лет», – заявляет Ольга Макогон, директор ГЦЗ.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2019 года официально зарегистрированные безработные получают государственную помощь:

  • 1630 гривен – для застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее 6 месяцев;
  • 610 гривен – для лиц, имеющих страховой стаж менее 6 месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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