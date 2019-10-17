Имущество банкротов продается через систему “Прозорро.Продажи”

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Директор ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев сообщил, что с 21 октября был объявлен первый аукцион по продаже имущества банкротов.
“Что можно будет покупать в нашей системе согласно Кодексу [по процедурам банкротства; начал действовать с 21 октября]?
Предполагается, что абсолютно все имущество банкротов будет подлежать продаже на прозрачных электронных торгах. Соответственно это может быть любое движимое или недвижимое имущество (жилой дом, квартира, офис), земельные участки, транспортные средства, целые имущественные комплексы, акции и даже ценные бумаги”, – отметил А. Соболев.
В “Прозорро.Продажи” напоминают, что согласно действующему Кодексу о банкротстве и постановлению КМУ №865 от 2 октября 2019 года, продажа имущества по делам о банкротстве физических или юридических лиц с 21 октября 2019 года проходит только на электронных аукционах в двухуровневой электронной торговой системе Прозорро.Продажи.
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