В Киеве задержали хакера, похитившего из финучреждений США 6 млн долларов

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В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений.
Сообщается, мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.
“Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера”,- говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного США.
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