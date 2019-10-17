По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,859 млн и 38,137 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (50 и 31), максимальный курс продажи доллара 25,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,01-25,02 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активные заявки по доллару на сумму 68,996 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0200 – 25 000

24,9800 – 33 333

24,9800 – 100 000

24,9800 – 155 555

24,9700 – 111 111

24,9700 – 100 000

24,9700 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,0000 – 10 000

25,0000 – 20 000

25,0000 – 20 000

25,0000 – 20 000

25,0000 – 1 500

25,0000 – 9 000

25,0000 – 2 200

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0397 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9610 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.