Фонд гарантирования рассчитался с вкладчиками еще одного банка-банкрота

23 октября 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию «Артем-Банка» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам «Артем-Банка».