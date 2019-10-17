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Сегодня суд заслушает дело по миллионному долгу Суркиса перед ПриватБанком

Сегодня суд заслушает дело по миллионному долгу Суркиса перед ПриватБанком

Сегодня, 25 октября, в Голосеевском районном суде Киева будет слушаться дело по иску АО КБ “Приватбанк” к Игорю Суркису о взыскании задолженности по кредитным договорам.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Так, 5 февраля 2018 года ПриватБанк подал исковое заявление о взыскании с Суркиса задолженности по кредитному договору с июля 2014 года, в сумме 4 млн 629,4 тыс. грн. В том же месяце районный суд Киева открыл производство по гражданскому делу.

В марте 2018 года Суркис обратился в суд с ходатайством о проведении закрытого процесса по делу, аргументируя просьбу тем, что при рассмотрении дела может быть раскрыта информация о банковской тайне. Но суд в удовлетворении ходатайства Суркису отказал.

В дальнейшем ПриватБанк подал в суд заявление об уменьшении исковых требований и попросил служителей Фемиды взыскать с Суркиса в пользу банка задолженность в размере 945,5 тыс. грн. При этом в материалах суда отсутствует информация о том, что стало причиной для пересмотра заявленной суммы долга в сторону уменьшения в 4 раза.

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Кроме того, ПриватБанк сообщил суду о том, что в июле 2013 года между банком и Суркисом был заключен еще один договор, согласно которому ответчик также имеет перед финучреждением задолженность, и подал в суд ходатайство с просьбой объединить в одно производство гражданское дело. Суд ходатайство банка удовлетворил.

С тех пор дело слушается в Голосеевском районном суде. В 2019 году, как свидетельствуют данные реестра, было два заседания по делу. Следующее заседание состоится сегодня, 25 октября. В его рамках суд заслушает представителя ПриватБанка в режиме видеоконференции.

По материалам УНН
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