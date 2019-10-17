Сегодня суд заслушает дело по миллионному долгу Суркиса перед ПриватБанком

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня, 25 октября, в Голосеевском районном суде Киева будет слушаться дело по иску АО КБ “Приватбанк” к Игорю Суркису о взыскании задолженности по кредитным договорам.
Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.
Так, 5 февраля 2018 года ПриватБанк подал исковое заявление о взыскании с Суркиса задолженности по кредитному договору с июля 2014 года, в сумме 4 млн 629,4 тыс. грн. В том же месяце районный суд Киева открыл производство по гражданскому делу.
В марте 2018 года Суркис обратился в суд с ходатайством о проведении закрытого процесса по делу, аргументируя просьбу тем, что при рассмотрении дела может быть раскрыта информация о банковской тайне. Но суд в удовлетворении ходатайства Суркису отказал.
В дальнейшем ПриватБанк подал в суд заявление об уменьшении исковых требований и попросил служителей Фемиды взыскать с Суркиса в пользу банка задолженность в размере 945,5 тыс. грн. При этом в материалах суда отсутствует информация о том, что стало причиной для пересмотра заявленной суммы долга в сторону уменьшения в 4 раза.
Кроме того, ПриватБанк сообщил суду о том, что в июле 2013 года между банком и Суркисом был заключен еще один договор, согласно которому ответчик также имеет перед финучреждением задолженность, и подал в суд ходатайство с просьбой объединить в одно производство гражданское дело. Суд ходатайство банка удовлетворил.
С тех пор дело слушается в Голосеевском районном суде. В 2019 году, как свидетельствуют данные реестра, было два заседания по делу. Следующее заседание состоится сегодня, 25 октября. В его рамках суд заслушает представителя ПриватБанка в режиме видеоконференции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубилет рассказал об отмене обязательной публикации законов в печатных изданияхВчера, 12:32 - 761 6
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 4403 5
Суд РФ обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов за "Укртатнафту"Вчера, 13:01 - 1035 4
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2365 3
Глава "Нафтогаза" против запрета на приватизацию ГТС3 ч. назад - 135 2
Кому не будут доступны электронные водительские праваВчера, 17:02 - 5751 1
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 5013
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 4403 5
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2365 3
Куда ехать за самым дешевым бензином (инфографика)Вчера, 21:00 - 2332 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1738
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1094
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1888 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2190
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3151