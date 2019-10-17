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МАУ прекращает полеты в некоторые города из-за отрицательной рентабельности

МАУ прекращает полеты в некоторые города из-за отрицательной рентабельности

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) оптимизирует систему хаба в Международном аэропорту “Борисполь” с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МАУ, сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности. Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020.

Накануне летнего сезона возможны ее коррективы, о которых авиакомпания будет заранее информировать пассажиров и общественность.

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Все собственные регулярные рейсы МАУ в пункты Западной Европы будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке 09:30 — 10:30 и прилетом в Киев в промежутке 17:30 — 18:30 по местному времени. Частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев — Лондон — Киев и Киев — Вильнюс – Киев.

Все собственные регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубай, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00 — 21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30 — 08:45 по местному времени. Полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз в день.

Из-за отрицательной рентабельноси МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу.

При этом авиакомпания МАУ будет продолжать обеспечивать регулярное воздушное сообщение между городами Украины, связывая столицу с Одессой, Харьковом и Львовом двумя рейсами в день, а с Днепром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском — ежедневно.

По материалам Дело
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