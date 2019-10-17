Honda начнет продавать в Европе только электрокары и гибриды

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 2022 года в Европе будут продаваться только электрические или гибридные транспортные средства производства Honda, сообщает CNN Business. Ранее японская компания обнародовала намерения перейти на указанные технологии на три года позже, с 2025 года. Пересмотр планов вызван динамикой потребительских предпочтений и регуляторных изменений в ЕС.
Темпы изменений в регуляторном плане, а также рыночных тенденций и спроса свидетельствуют о том, что электрификация транспорта происходит в Европе быстрее, чем где бы то ни было. Так считает старший вице-президент Honda Том Гарднер.
Японская компания сообщила, что выведет на рынок Европы шесть новых моделей в течение следующих трех лет. В их число войдет и гибридная версия Jazz, которая должна появиться в автосалонах со следующего года.
В погоне за экологичностью автопроизводители по всему миру приступили к переоборудованию своих производственных мощностей. Такие действия вызваны жесткими требованиями по ограничению выхлопных газов, которые приняли Китай и Евросоюз.
В ответ на это Volkswagen, к примеру, объявил о намерении потратить 30 млрд евро в течение последующих пяти лет для того, чтобы выпустить электро- или гибридную версию каждого автомобиля в своей линейке. Немецкая компания намерена вывести на рынок 70 новых полностью электрифицированных моделей до 2028 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европейские соседи "усложнят" жизнь украинским автомобилистамВчера, 21:30 - 980 5
Украинцам рассказали о новой процедуре получения автономеровВчера, 09:00 - 8397 5
Киевлянам рассказали, как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиковВчера, 17:03 - 535 2
В Офисе президента сделали заявление о судьбе ПриватБанкаВчера, 12:01 - 10549 2
Укрзализныцю планируют разделить на три компанииВчера, 15:29 - 535 2
В Офисе президента сделали заявление о судьбе ПриватБанкаВчера, 12:01 - 10549 2
Украинцам рассказали о новой процедуре получения автономеровВчера, 09:00 - 8397 5
В "Слуге народа" назвали ожидаемый размер пенсий на следующий годВчера, 13:39 - 8113 1
На украинский рынок вышел новый производитель смартфоновВчера, 12:15 - 5164
Отопительный сезон начался по всей Украине, кроме двух областей (инфографика)Вчера, 14:10 - 4621
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1814
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1153
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1952 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2260
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3235