Honda начнет продавать в Европе только электрокары и гибриды

С 2022 года в Европе будут продаваться только электрические или гибридные транспортные средства производства Honda, сообщает CNN Business. Ранее японская компания обнародовала намерения перейти на указанные технологии на три года позже, с 2025 года. Пересмотр планов вызван динамикой потребительских предпочтений и регуляторных изменений в ЕС.

Темпы изменений в регуляторном плане, а также рыночных тенденций и спроса свидетельствуют о том, что электрификация транспорта происходит в Европе быстрее, чем где бы то ни было. Так считает старший вице-президент Honda Том Гарднер.

Японская компания сообщила, что выведет на рынок Европы шесть новых моделей в течение следующих трех лет. В их число войдет и гибридная версия Jazz, которая должна появиться в автосалонах со следующего года.

В погоне за экологичностью автопроизводители по всему миру приступили к переоборудованию своих производственных мощностей. Такие действия вызваны жесткими требованиями по ограничению выхлопных газов, которые приняли Китай и Евросоюз.

В ответ на это Volkswagen, к примеру, объявил о намерении потратить 30 млрд евро в течение последующих пяти лет для того, чтобы выпустить электро- или гибридную версию каждого автомобиля в своей линейке. Немецкая компания намерена вывести на рынок 70 новых полностью электрифицированных моделей до 2028 года.