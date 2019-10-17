Украинские специалисты получили новый спецавтомобиль для исследований

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Украинские нефтегазовики получили в пользование новую спецлабораторию на базе КрАЗ. Машина предназначена для выполнения геофизических и гидродинамических исследований нефтяных и газовых скважин.
Лабораторию на колесах построили на базе шасси КрАЗ-5233НЕ. Подробности рассказали в пресс-службе отечественного производителя.
Оборудование смонтировано в кузове-фургоне с отопительным отсеком оператора, который оборудован системой кондиционирования. Сам кузов изготовлен из цельных сэндвич-панелей каркасного типа, соединенных между собой при помощи клепки и сварки, позволяет успешно выдерживать нагрузки при передвижении по бездорожью. Использование полноприводного шасси позволяет использовать спецавтомобиль на труднодоступной местности.
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