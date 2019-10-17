Как узнать о новых счетах для налогов в Е-кабинете – алгоритм от ГНС

С 1 октября в связи с переходом ГНС на международные стандарты IBAN, открыты новые бюджетные счета для зачисления поступлений в государственный и местный бюджеты.

Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы Украины.

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Узнать о новых реквизитах счетов для уплаты налогов налогоплательщик может из следующих источников:

на официальном вебпортале ГНС в рубриках:

- Главная/Бюджетные счета;

- Главная/Законодательство/Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование/Реестр счетов для уплаты единого взноса.

в личной части Электронного кабинета в меню «Состояние расчетов с бюджетом налогоплательщик имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. При обращении к указанному меню отображается сводная информация по состоянию на момент обращения, содержащая информацию по каждому виду платежа, в частности, бюджетный счет на текущую дату, МФО банка.

Работа в личной части Электронного кабинета осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи. Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу по ссылке , а также через официальный web-портал ГНС.

– у контролирующего органа ГНС по месту регистрации или месту осуществления деятельности.