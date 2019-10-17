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На киевском вокзале установят зарядки для электрокаров

На киевском вокзале установят зарядки для электрокаров

Укрзализныца анонсировала появление зарядных станций для электрокаров на центральном вокзале Киева до конца 2019 года.

Об этом сообщил глава правление УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

Также Кравцов сообщил, что в планах госпредприятия сделать аналогичные станции на вокзалах других городов, где будет выявлен спрос.

По материалам Економічна Правда
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