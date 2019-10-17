На киевском вокзале установят зарядки для электрокаров

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Укрзализныца анонсировала появление зарядных станций для электрокаров на центральном вокзале Киева до конца 2019 года.
Об этом сообщил глава правление УЗ Евгений Кравцов в Facebook.
Также Кравцов сообщил, что в планах госпредприятия сделать аналогичные станции на вокзалах других городов, где будет выявлен спрос.
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