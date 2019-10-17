Іnstagram запретил фильтры с пластической хирургией

Социальная сеть Instagram запретила фильтры, напоминающие последствия пластической хирургии. Об этом заявила компания Spark AR, отвечающая за Instagram Effect Gallery.

Однако, какие именно фильтры исчезнут из соцсети, в компании не сообщили. Известно, что многие спецэффекты получили неоднозначную оценку после их появления в приложении, а некоторые удалялись всего через пару дней пользования. Например, эффекты, которые создавали отёки и синяки на лице, как если бы этот человек по-настоящему прошел через пластическую хирургию.

Отмечается, что в такой способ разработчики хотят сохранить психику пользователей. В компании поделились, что не позволительно несовершеннолетним показывать рекламные посты о специфических продуктах. Кроме того, Instagram будет удалять посты, продвигающие чаи и коктейли для похудения, которые часто рекламируют знаменитости.