Іnstagram запретил фильтры с пластической хирургией

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Социальная сеть Instagram запретила фильтры, напоминающие последствия пластической хирургии. Об этом заявила компания Spark AR, отвечающая за Instagram Effect Gallery.
Однако, какие именно фильтры исчезнут из соцсети, в компании не сообщили. Известно, что многие спецэффекты получили неоднозначную оценку после их появления в приложении, а некоторые удалялись всего через пару дней пользования. Например, эффекты, которые создавали отёки и синяки на лице, как если бы этот человек по-настоящему прошел через пластическую хирургию.
Отмечается, что в такой способ разработчики хотят сохранить психику пользователей. В компании поделились, что не позволительно несовершеннолетним показывать рекламные посты о специфических продуктах. Кроме того, Instagram будет удалять посты, продвигающие чаи и коктейли для похудения, которые часто рекламируют знаменитости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспортВчера, 11:15 - 2155 9
Дубилет рассказал об отмене обязательной публикации законов в печатных изданияхВчера, 12:32 - 498 4
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 3396 4
Xiaomi представила светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)Позавчера, 23:33 - 2589 4
Средняя зарплата на уровне 16 тыс. грн, рост ВВП на 5,1%: Кабмин пересмотрел макропоказатели до 2022Вчера, 09:00 - 1042 4
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 3994
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 3396 4
Банки смогут проверить информацию о клиентеВчера, 08:14 - 3314
Стало известно, кто покупает Vodafone УкраинаВчера, 11:45 - 2904 1
С 1 ноября начнут действовать новые правила возврата излишне уплаченных налоговВчера, 08:02 - 2743
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1700
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1064
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1847 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2157
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3117