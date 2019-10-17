Для киевской подземки закупят около 50 новых вагонов за 50 млн евро

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На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о пополнении парка подвижного состава столичного метрополитена новыми современными вагонами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
“В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 миллионов пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час «пик» на линии выпускается 546 вагонов. Несмотря на спрос данного вида транспорта, городу необходимы дополнительные единицы”, – говорится в сообщении.
Столица намерена купить до 50 новеньких вагонов на общую сумму в 50 миллионов евро.
В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрое перемещение по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице.
Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.
Также за счет проекта модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от ЕБРР планируется приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра. Международная финансовая организация может выделить 70 млн евро.
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