0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Для киевской подземки закупят около 50 новых вагонов за 50 млн евро

Для киевской подземки закупят около 50 новых вагонов за 50 млн евро

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о пополнении парка подвижного состава столичного метрополитена новыми современными вагонами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

“В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 миллионов пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час «пик» на линии выпускается 546 вагонов. Несмотря на спрос данного вида транспорта, городу необходимы дополнительные единицы”, – говорится в сообщении.

Столица намерена купить до 50 новеньких вагонов на общую сумму в 50 миллионов евро.

В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрое перемещение по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице.

Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

Также за счет проекта модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от ЕБРР планируется приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра. Международная финансовая организация может выделить 70 млн евро.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.