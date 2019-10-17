Нацбанк сообщил, когда рассчитывает на соглашение с МВФ и очередной транш

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Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году.
Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге.
“Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с МВФ в этом году и получение транша в этом году. Мы пока не обсуждали с МВФ объем программы, поэтому говорить о сумме, которая будет перечислена в этом году, мы не можем”, – отметил Смолий.
Добавим, Нацбанк до сих пор не знает точной даты приезда миссии МВФ.
Напомним, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, нынешние переговоры с представителями Международного валютного фонда продвигаются достаточно быстро, поэтому украинская сторона рассчитывает довольно быстро заключить новое соглашение.
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