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Из частных рук хотят забрать более гектара земли на Трухановом острове

Из частных рук хотят забрать более гектара земли на Трухановом острове

Столичная прокуратура требует вернуть более 1 га земли на Трухановом острове и освободить ее от сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

“Прокуратура города Киева в судебном порядке требует вернуть территориальной общине земельный участок на Трухановом острове в Киеве площадью 1,16 га и стоимостью более 25 млн грн”, – говорится в сообщении.

Так, прокуратурой города Киева установлен факт незаконного занятия и использования юридическим лицом указанного земельного участка на Трухановом острове без соответствующих правоустанавливающих документов на землю (решение Киевского городского совета, договора).

Кроме того, доступ к земельному участку ограничен, на земельном участке установлен забор и размещен ряд зданий и сооружений, специалисты органов местного самоуправления на земельный участок не допускаются.

В связи с этим прокуратура города обратилась в хозяйственный суд с иском об обязании указанного юридического лица вернуть указанный земельный участок территориальной общине, освободив от размещенного на нем имущества.

По материалам УНН
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