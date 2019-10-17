Во Всемирном банке назвали самые распространенные экономические реформы в мире за последний год

В течение последнего года правительство стран мира провело около 294 экономических реформ, которые повлияли на условия ведения бизнеса.

Такие данные приводят во Всемирном банке.

Из 190 стран, которые Всемирный банк анализирует для составления рейтинга Doing Business, 115 экономик проводили реформы в прошлом году. Самые распространенные касались:

внедрения централизованных кредитных бюро,

развития электронных государственных сервисов,

снижения ставок некоторых налогов,

ссылка прав собственности миноритарных акционеров (лиц, владеющих низким процентом акций компаний),

автоматизации операций при международной торговле.

«Экономики с низким уровнем дохода провели около 11% всех реформ. Начиная с 2005 года в 190 экономиках мира провели более 3800 экономических реформ», — сообщают во Всемирном банке.