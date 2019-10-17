0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Кабмин утвердил подробные правила органического производства

Кабмин утвердил подробные правила органического производства

Кабинет министров Украины 23 октября установил подробные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается, соответствующее постановление будет способствовать формированию эффективной государственной политики в сфере органического производства в Украине.

«Правительственное постановление устанавливает подробные правила органического растениеводства, животноводства (в том числе, специфические требования к органическому птицеводству и пчеловодству), грибоводства, аквакультуры, производства органических морских водорослей, органических пищевых продуктов и кормов, заготовки органических объектов растительного мира, а также особенности применения исключений, ведения параллельного и одновременного производства, хранения, перевозки и маркировки отдельных видов органической продукции», — говорится в сообщении.

Принятие постановления, как объясняют в министерстве, имеет целью обеспечить надлежащее и эффективное функционирование рынка органической продукции, а также создать прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов.

«Также новые правила ведения хозяйственной деятельности в сфере органического производства позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель синтетическими веществами, в том числе агрохимикатами, пестицидами, а также отходами животноводства, сформировать качественные условия содержания определенных видов животных для удовлетворения их поведенческих потребностей», — уточнили в МинРЕТС.

По материалам AgroPortal.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.