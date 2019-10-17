Кабмин утвердил подробные правила органического производства

Кабинет министров Украины 23 октября установил подробные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается, соответствующее постановление будет способствовать формированию эффективной государственной политики в сфере органического производства в Украине.

«Правительственное постановление устанавливает подробные правила органического растениеводства, животноводства (в том числе, специфические требования к органическому птицеводству и пчеловодству), грибоводства, аквакультуры, производства органических морских водорослей, органических пищевых продуктов и кормов, заготовки органических объектов растительного мира, а также особенности применения исключений, ведения параллельного и одновременного производства, хранения, перевозки и маркировки отдельных видов органической продукции», — говорится в сообщении.

Принятие постановления, как объясняют в министерстве, имеет целью обеспечить надлежащее и эффективное функционирование рынка органической продукции, а также создать прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов.

«Также новые правила ведения хозяйственной деятельности в сфере органического производства позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель синтетическими веществами, в том числе агрохимикатами, пестицидами, а также отходами животноводства, сформировать качественные условия содержания определенных видов животных для удовлетворения их поведенческих потребностей», — уточнили в МинРЕТС.