Кабмин утвердил подробные правила органического производства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины 23 октября установил подробные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как отмечается, соответствующее постановление будет способствовать формированию эффективной государственной политики в сфере органического производства в Украине.
«Правительственное постановление устанавливает подробные правила органического растениеводства, животноводства (в том числе, специфические требования к органическому птицеводству и пчеловодству), грибоводства, аквакультуры, производства органических морских водорослей, органических пищевых продуктов и кормов, заготовки органических объектов растительного мира, а также особенности применения исключений, ведения параллельного и одновременного производства, хранения, перевозки и маркировки отдельных видов органической продукции», — говорится в сообщении.
Принятие постановления, как объясняют в министерстве, имеет целью обеспечить надлежащее и эффективное функционирование рынка органической продукции, а также создать прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов.
«Также новые правила ведения хозяйственной деятельности в сфере органического производства позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель синтетическими веществами, в том числе агрохимикатами, пестицидами, а также отходами животноводства, сформировать качественные условия содержания определенных видов животных для удовлетворения их поведенческих потребностей», — уточнили в МинРЕТС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспорт11 ч. назад - 1990 9
Дубилет рассказал об отмене обязательной публикации законов в печатных изданиях10 ч. назад - 445 4
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 года10 ч. назад - 3075 4
Xiaomi представила светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)Вчера, 23:33 - 2356 4
Средняя зарплата на уровне 16 тыс. грн, рост ВВП на 5,1%: Кабмин пересмотрел макропоказатели до 202213 ч. назад - 980 4
Курс наличного доллара10 ч. назад - 3602
Банки смогут проверить информацию о клиенте14 ч. назад - 3229
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 года10 ч. назад - 3075 4
Стало известно, кто покупает Vodafone Украина11 ч. назад - 2706
Skoda показала новый купе-кроссовер (фото)21 ч. назад - 2705
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1690
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1059
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1841 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2149
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3107