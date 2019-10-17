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Порошенко прокомментировал позицию Украины в рейтинге Doing Business

Порошенко прокомментировал позицию Украины в рейтинге Doing Business

Пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко прокомментировал позицию Украины в рейтинге Doing Business. Об этом он написал в Facebook.

“Сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Символично. Благодарен нашей команде за достойный результат. За 5 лет в этом рейтинге мы поднялись на 48 позиций. Искренне желаю нашим преемникам сделать лучше”, – написал Порошенко.

Напомним, Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран.

По материалам РБК-Украина
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