Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton стоимостью 10 тыс. долл. (фото)

В Змиеве Харьковской области пенсионерка хранила кукурузу в раритетном саквояже Louis Vuitton 1880 года.

Стоимость такого изделия может составлять около 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Харьков LiVE.

Марина Малевская, опубликовавшая фотографии, уверена – саквояж оригинальный. Он выполнен в традиционном стиле, на заклепках и замках имеются фирменные надписи. По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент раритет уже находится в музее истории Слобожанщины в селе Артюховка.