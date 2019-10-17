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Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton стоимостью 10 тыс. долл. (фото)

Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton стоимостью 10 тыс. долл. (фото)

В Змиеве Харьковской области пенсионерка хранила кукурузу в раритетном саквояже Louis Vuitton 1880 года.

Стоимость такого изделия может составлять около 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Харьков LiVE.

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Марина Малевская, опубликовавшая фотографии, уверена – саквояж оригинальный. Он выполнен в традиционном стиле, на заклепках и замках имеются фирменные надписи. По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент раритет уже находится в музее истории Слобожанщины в селе Артюховка.

По материалам bigmir.net
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