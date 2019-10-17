Дубилет рассказал об отмене обязательной публикации законов в печатных изданиях

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“По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее”, – об этом пишет Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Фейсбуке.
Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с пометкой времени.
Подделать ЭЦП практически невозможно.
“Если не разбираетесь, просто поверьте на слово. Если бы вдруг кто-то поставил себе такую цель, даже сложно представить масштаб этой спецоперации. Если бы в Украине можно было манипулировать ЭЦП, мы бы с вами имели гораздо большие проблемы… Я помню только один скандал вокруг ЭЦП, и он был не из-за подделки подписи, а в связи с неправомерной выдачей сертификата”, – отметил министр.
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