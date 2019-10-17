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Стало известно, кто покупает Vodafone Украина

Стало известно, кто покупает Vodafone Украина

Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Водафон Украина.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“Дали разрешение ТОВ Бакселл на покупку Водафон Украина”, – сказал он.

Компания Bakcell – оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Точных сведений о том, кто является основным владельцем Bakcell, нет.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход – 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Ранее сообщалось, что с 1 мая украинцам разрешили менять оператора без смены номера. Мобильные операторы Украины запустили услугу по переносу номеров.

Напомним, абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитали около 54,7 млн – более чем на десять миллионов больше, чем населения страны.

По материалам Економічна Правда
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