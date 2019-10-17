Стало известно, кто покупает Vodafone Украина

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Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Водафон Украина.
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.
“Дали разрешение ТОВ Бакселл на покупку Водафон Украина”, – сказал он.
Компания Bakcell – оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.
Точных сведений о том, кто является основным владельцем Bakcell, нет.
Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.
Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход – 12,8 млрд грн.
Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.
Ранее сообщалось, что с 1 мая украинцам разрешили менять оператора без смены номера. Мобильные операторы Украины запустили услугу по переносу номеров.
Напомним, абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитали около 54,7 млн – более чем на десять миллионов больше, чем населения страны.
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