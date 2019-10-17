Что делать, чтобы не купить авто с поддельными документами

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Если вы планируете купить авто, то самый опасный способ – это сделать через переоформление в сервисном центре МВД.
Но если вы решили приобрести автомобиль по доверенности, то перед покупкой сдледует сделать заключение эксперта сервисного центра. В этом случае вы получите официальное подтверждение о легальности автомобиля.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице фейсбуке.
Очень часто владельцы узнают о подделке уже при переоформлении автомобиля в МРЭО.
Методы автомошенничества:
“Из-за запрета эксплуатации автомобилей на иностранной регистрации с тотальным контролем за их использованием, значительная часть не вывезенных и не растаможенных єврономерів может пополнить ряды автомобилей с поддельными документами и номерами кузова. Поэтому количество автомобилей с поддельными документами на рынке может вырасти как никогда. Такие автомобили с учета не снимаются и на учет не ставятся, поскольку при этих операциях осуществляется экспертиза автомобиля. Приобретение такого автомобиля происходит, как правило, по поручению или по расписке,” – отмечают в сообщении.
МВД предоставило общий доступ к базе свидетельств о регистрации транспортных средств, выданных с 2013 года. Смотрите по ссылке
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