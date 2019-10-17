Межбанк: среда прошла не в пользу гривны

Среда на валютном рынке прошла с определенными курсовыми сюрпризами и явно не в пользу гривны. Несмотря на сегодняшние расчеты нерезидентов и местных инвесторов с Минфином Украины по купленным вчера ОВГЗ – особого роста предложения валюты на торгах со стороны иностранцев не произошло.

Судя по всему – основные объемы доллара под эти расчеты нерезиденты продали еще вчера. По крайней мере – участники рынка не заметили значительных вливаний доллара с их стороны сегодня в течение дня.

Зато были достаточно активны покупатели валюты, которые и “разогрели” котировки за счет своего повышенного спроса на доллар. А спекулянты этим с радостью воспользовались.

Ход торгов:

С самого утра доллар пошел в наступление. На фоне превышения спроса над предложением курс с начальных уровней 24,80/24,84 гривен (что было ниже вчерашнего закрытия 24,84/24,88) вырос до 24,85/24,88 к 11:00 и до 24,89/24,92 к 12 часам. Основная часть крупных сделок прошла в этот период и справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 24,8763 гривен за доллар.

Но нехватка валюты продолжала давить на рынок и к 13 часам котировки выросли до 24,91/24,94 гривен на спекулятивных играх крупных и мелких игроков.

После обеда ситуация опять была не в пользу нацвалюты – спрос превышал предложение – и котировки поползли вверх при снижении общих объемов сделок.

В 14:00 доллар вырос до 24,95/24,98 гривен, а к концу сессии – и вовсе пробил уровень в 25 гривен.

На 17:00 курс зафиксировали на отметке 24,99/25,02 и на этом торги завершились.

Обстановка на межбанке была достаточно нервозной, что и позволило спекулянтам поработать не только в формате “в две стороны”, но и сыграть “на повышение”.

Главные события 23 октября на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 24,80/24,84 гривен до 24,97/25,02 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8763 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 24 октября составил 24,892529.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,96 / 24,99

евро – 27,76 / 27,79

российский рубль – 0,3904 / 0,3910

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1114 / 1,1116

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