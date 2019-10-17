Крупный бизнес увеличил декларирование НДС на 13% в сентябре

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Более 10 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) задекларировали за сентябрь крупные налогоплательщики, по сравнению с сентябрем 2018 года больше на 1,2 млрд грн или на 13,3%.
Об этом сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков (ОКНП) Государственной налоговой службы.
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“По результатам работы сентября 2019 года плательщиками ОКНП ГНС задекларировано к уплате 10,6 млрд грн НДС, по сравнению с сентябрем 2018 года больше на 1,2 млрд грн или на 13,3%. При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по сравнению с прошлым годом уменьшились на 14,2%”, – указали налоговики.
Также отмечается, что в целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности с начала текущего года крупными плательщиками Офиса задекларировано к уплате более 99,8 млрд грн НДС, что на 3,3 млрд грн, или на 3,42% больше соответствующего периода 2018 года.
“В течение января-сентября 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились объемы налогооблагаемых операций на таможенной территории Украины на 4,05%, однако за счет значительного роста начисленных к уплате налоговых обязательств относительно объемов налогооблагаемых операций, увеличилась и налоговая отдача по сравнению с прошлым годом (3,1%) и составляет – 3,39% и остается самой большой по стране”, – добавили в ГНС.
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