Сколько украинцы будут отдыхать на Рождество

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Кабинет Министров принял распоряжение о переносе рабочего дня с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров во время заседания.
“В среду, 23 октября, Кабинет Министров принял распоряжение о переносе рабочего дня с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января”, — отметили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что это решение обусловлено оптимизацией использования рабочих дней и планирования досуга граждан в праздничные и нерабочие дни. В 2020 году праздничный день 7 января (Рождество Христово) приходится на вторник, поэтому Министерство социальной политики предложило перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.
По мнению ведомства, такой перенос создаст благоприятные условия для празднования праздника и отдыха в течение четырех дней подряд.
При этом указанный перенос рабочих дней не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, фонда заработной платы, объема производства, поступлений бюджетных средств и тому подобное. Зато работники смогут заблаговременно планировать свой отдых.
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