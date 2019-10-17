Украина за 9 месяцев получила от туризма рекордный сбор в госбюджет

Всего по Украине за 9 месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило 126 млн 815 тыс. грн туристического сбора.

Об этом сообщили в Центре развития туризма Украины со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

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Это на 36 млн грн больше, чем за весь предыдущий 2018 год (90 млн 725 тыс. грн).

При этом столица Украины – город Киев – за 9 месяцев 2019 года также собрала рекордную сумму туристического сбора – 43 млн 142,2 тыс. грн, что на 10 млн грн больше, чем за весь 2018 год.

Напомним: