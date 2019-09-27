Власти Киева рассчитывают в этом году на более чем 5 миллионов туристов

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Киевская власть ожидает, что в этом году столицу Украины посетит более 5 миллионов туристов.
Об этом во время пресс-конференции сказала заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.
“За последние годы возросло количество туристов, посещающих город Киев. В прошлом году было 4 миллиона туристов, в этом году мы ожидаем более чем 5 миллионов туристов”, – сказала Хонда.
Она подчеркнула, что больше иностранных туристов стало приезжать в страну после выхода сериала “Чернобыль”.
“Кстати, с 2014 года по настоящий период в 5 раз увеличилось количество обращений с просьбой провести кино- и видеосъемки в Киеве. То есть, если у нас за год было 200-300 заявлений, то только за прошлый год – более тысячи обращений к городской власти. По состоянию на 1 сентября – это 850 обращений. Это именно съемки клипов, съемки кинопродукции, и, как правило, 70% – иностранные компании, которые приезжают в город Киев для проведения съемок”, – подчеркнула Хонда.
В то же время и.о. начальника – начальник отдела организации туристической деятельности Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова отметила, что туристы обычно находятся в Киеве от 4 до 7 дней.
“Сейчас мы видим, что количество туристов возросло. На сегодня уже есть миллион иностранных туристов и почти полтора миллиона внутренних туристов. Главные потоки туристов – из Израиля, США, Беларуси, Германии, Великобритании, Франции, Турции, Грузии и Азербайджана. Чаще всего – посещают родственников, просто туризм, чтобы узнать, что собой представляет Киев, командировки, фестивали, событийный туризм, лечение, шопинг”, – уточнила Радова.
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