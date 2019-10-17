Kyiv BorKyiv Boryspil Express: будет ездить еще один поезд в ночное время

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“Укрзализныця” запустит на линии Kyiv Boryspil Express ночной поезд, который будет отправляться из аэропорта Борисполь около трех часов ночи.
Об этом сообщает председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов на своей странице в фейсбуке.
Поезд начнет ездить – с 27 октября.
“Спрос есть, ориентировочно с часа ночи до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик – прибывает до десяти рейсов”, – написал Кравцов.
Новый поезд будет пока будет курсировать в экспериментальном режиме.
Из аэропорта Борисполь он будет отправляться в 2:47 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 3:28.
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