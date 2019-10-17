Kyiv BorKyiv Boryspil Express: будет ездить еще один поезд в ночное время

“Укрзализныця” запустит на линии Kyiv Boryspil Express ночной поезд, который будет отправляться из аэропорта Борисполь около трех часов ночи.

Об этом сообщает председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов на своей странице в фейсбуке.

Поезд начнет ездить – с 27 октября.

“Спрос есть, ориентировочно с часа ночи до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик – прибывает до десяти рейсов”, – написал Кравцов.

Новый поезд будет пока будет курсировать в экспериментальном режиме.

Из аэропорта Борисполь он будет отправляться в 2:47 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 3:28.

Справка Finance.ua:

Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября 2018 г. Он соединяет станцию Киев-Пассажирский с Международным аэропортом «Борисполь».

Стоимость билета на экспресс – 80 гривен независимо от того, едет пассажир с Центрального ж/д вокзала или со станции Дарница.

Для детей до 6 лет проезд бесплатный.

Для детей с 6 до 14 лет – скидка 25%.