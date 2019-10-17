0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Нардепы предлагают контролировать тарифы интернет-провайдеров

Нардепы предлагают контролировать тарифы интернет-провайдеров

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации предложил сделать доступ к интернету универсальной услугой для населения.

Об этом говорится в законопроекте №2264 Об электронных коммуникациях, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Читайте также: Количество пользователей интернета в Украине выросло на 7% – исследование

Что предлагают:

  • Кроме голосовой связи, сделать общедоступной услугу широкополосного доступа в интернет.

Услуга должна будет обеспечивать пропускную способность, необходимую для поддержки доступа потребителей к таким сервисам:

  • электронная почта;
  • поисковые системы, позволяющие искать и находить любой вид информации;
  • обучение в Интернете;
  • интернет – газеты или новости;
  • сервис, помогающий покупать или заказывать товары или услуги в режиме онлайн;
  • интернет-банкинг;
  • доступ к услугам электронного управления;
  • социальные медиа и мгновенные сообщения;
  • звонки и видеозвонки (стандартного качества).

Тарифы:

  • Тарифы на универсальные услуги устанавливаются поставщиками электронных коммуникационных услуг.
  • Для конечных потребителей, чей среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, государство обеспечивает компенсацию расходов на получение универсальных услуг.

Лучшие кредитные карты для онлайн-платежей

Поставщики электронных коммуникационных услуг не имеют права отказывать в дальнейшем предоставлении универсальных услуг лицам с инвалидностью I и II группы, текущая задолженность которых за полученные услуги не превышает размера одной минимальной пенсии по возрасту.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.