Нардепы предлагают контролировать тарифы интернет-провайдеров

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Профильный комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации предложил сделать доступ к интернету универсальной услугой для населения.
Об этом говорится в законопроекте №2264 Об электронных коммуникациях, опубликованном на сайте Верховной Рады.
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Что предлагают:
Услуга должна будет обеспечивать пропускную способность, необходимую для поддержки доступа потребителей к таким сервисам:
Тарифы:
Поставщики электронных коммуникационных услуг не имеют права отказывать в дальнейшем предоставлении универсальных услуг лицам с инвалидностью I и II группы, текущая задолженность которых за полученные услуги не превышает размера одной минимальной пенсии по возрасту.
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