Нардепы предлагают контролировать тарифы интернет-провайдеров

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации предложил сделать доступ к интернету универсальной услугой для населения.

Об этом говорится в законопроекте №2264 Об электронных коммуникациях, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Что предлагают:

Кроме голосовой связи, сделать общедоступной услугу широкополосного доступа в интернет.

Услуга должна будет обеспечивать пропускную способность, необходимую для поддержки доступа потребителей к таким сервисам:

электронная почта;

поисковые системы, позволяющие искать и находить любой вид информации;

обучение в Интернете;

интернет – газеты или новости;

сервис, помогающий покупать или заказывать товары или услуги в режиме онлайн;

интернет-банкинг;

доступ к услугам электронного управления;

социальные медиа и мгновенные сообщения;

звонки и видеозвонки (стандартного качества).

Тарифы:

Тарифы на универсальные услуги устанавливаются поставщиками электронных коммуникационных услуг.

Для конечных потребителей, чей среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, государство обеспечивает компенсацию расходов на получение универсальных услуг.

Поставщики электронных коммуникационных услуг не имеют права отказывать в дальнейшем предоставлении универсальных услуг лицам с инвалидностью I и II группы, текущая задолженность которых за полученные услуги не превышает размера одной минимальной пенсии по возрасту.