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Суд арестовал экс-замглавы Минэкономики и назначил залог в 3,4 млн

Суд арестовал экс-замглавы Минэкономики и назначил залог в 3,4 млн

Бывшего замминистра экономики Юрия Бровченко, который занимал госдолжность с 2016 по 2018 год, суд арестовал по подозрению в госизмене и назначил залог в размере 3,4 млн грн. Об этом сообщил адвокат Бровченко Сергей Стретович.

“Сегодня суд избрал моему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Мы недовольны таким решением и будем его обжаловать в апелляции”, – сказал Стретович.

Защитник задержанного подчеркнул, что Бровченко отрицает выдвинутые ему подозрения. Адвокаты собираются просить суд отпустить бывшего чиновника под круглосуточный домашний арест.

Напомним, во вторник, 22 октября, в аэропорту Борисполь СБУ задержала Бровченко, которого подозревают в госизмене и нанесении ущерба обороноспособности Украины. Как ранее сообщалось, Бровченко, который в Минэкономики отвечал за оборонную сферу, заключил с иностранной компанией заведомо убыточный договор на сумму $16,6 млн. Кроме экс-замминистра экономики также задержаны и другие фигуранты громкого дела – представитель иностранной компании и сотрудник госпредприятия “Украинский центр “Безопасность”“ и государственной акционерной холдинговой компании “Артем”.

По материалам УБР
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