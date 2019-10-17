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Минздрав определил время доезда бригады экстренной медицинской помощи

Минздрав определил время доезда бригады экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны.

Критерии:

  • расстояние между пациентом и семейным врачом – не более 7 км,
  • доступность больницы интенсивного лечения – не более 60 мин,
  • время доезда бригады экстренной медицинской помощи: в городе – 10 мин, за пределами города – 20 минут.

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Эти и многие другие критерии МЗ Украины определило, чтобы развитие эффективной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов обеспечило:

  • гарантированный своевременный доступ населения к услугам медицинской помощи надлежащего качества;
  • эффективное использование бюджетных средств, направляемых на обеспечение медицинской помощи;
  • создание условий для подготовки учреждений здравоохранения, оказывающих первичную, вторичную (специализированную) и экстренную медицинскую помощь, к функционированию в условиях управленческой и финансовой автономии медицинских учреждений в рамках договоров с Национальной службой здоровья Украины.
По материалам Finance.UA
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