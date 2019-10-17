Минздрав определил время доезда бригады экстренной медицинской помощи

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Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны.
Критерии:
Эти и многие другие критерии МЗ Украины определило, чтобы развитие эффективной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов обеспечило:
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