Минздрав определил время доезда бригады экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны.

Критерии:

расстояние между пациентом и семейным врачом – не более 7 км,

доступность больницы интенсивного лечения – не более 60 мин,

время доезда бригады экстренной медицинской помощи: в городе – 10 мин, за пределами города – 20 минут.

Эти и многие другие критерии МЗ Украины определило, чтобы развитие эффективной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов обеспечило: