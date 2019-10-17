С 1 ноября начнут действовать новые правила возврата излишне уплаченных налогов

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С 1 ноября 2019 года вступают в силу положения о новом механизме возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в г. Киеве.
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“Для максимального удобства обработки заявлений плательщиков в процессе возврата средств и предотвращения возникновения ошибок, ГУ ГНС в г. Киеве рекомендует налогоплательщикам подавать заявления в электронной форме с помощью средств информационно-телекоммуникационных систем (через электронный кабинет налогоплательщика)”, – говорится в сообщении.
Заявление должно содержать:
- на текущий счет налогоплательщика в учреждении банка;
- на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на органы ГНС, независимо от вида бюджета;
- в наличной форме средств по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке.
Дополнительно к заявлению плательщик может подать копию платежного документа, на выполнение которого ошибочно и/или излишне уплаченный платеж перечислен в бюджет.
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