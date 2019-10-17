С 1 ноября начнут действовать новые правила возврата излишне уплаченных налогов

С 1 ноября 2019 года вступают в силу положения о новом механизме возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​в г. Киеве.

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“Для максимального удобства обработки заявлений плательщиков в процессе возврата средств и предотвращения возникновения ошибок, ГУ ГНС в г. Киеве рекомендует налогоплательщикам подавать заявления в электронной форме с помощью средств информационно-телекоммуникационных систем (через электронный кабинет налогоплательщика)”, – говорится в сообщении.

Заявление должно содержать:

налоговый номер или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

наименование или фамилию, имя, отчество (для физического лица);

название ошибочно и/или излишне уплаченного налога, сбора, платежа;

сумма ошибочно и/или излишне уплаченного налога, сбора, платежа;

дата уплаты и реквизиты платежного документа, по которым денежные средства перечислены в бюджет (код классификации доходов бюджета, бюджетный счет, на который перечислены средства, код ЕГРПОУ территориального органа Казначейства, на имя которого открыт счет, и МФО Казначейства)

территориального органа Казначейства, на имя которого открыт счет, и Казначейства) направления перечисления ошибочно и/или излишне уплаченных средств, которые возвращаются:

- на текущий счет налогоплательщика в учреждении банка;

- на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на органы ГНС, независимо от вида бюджета;

- в наличной форме средств по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке.

Дополнительно к заявлению плательщик может подать копию платежного документа, на выполнение которого ошибочно и/или излишне уплаченный платеж перечислен в бюджет.