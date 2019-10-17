Honda Jazz избавили от груза прошлого (фото)

Новый Honda Jazz был представлен на Токийском автосалоне. Следующее поколение популярного городского автомобиля Honda будет оснащаться только бензиново-электрической трансмиссией.

Honda говорит, что новый Jazz «поднимет планку комфорта и удовольствия водителя». Это четвертое поколение супермини, которое на своем японском рынке известно как Fit. Модель будет запущена в Европе с использованием гибридной технологии в качестве единственной трансмиссии.



Honda Jazz будет использовать аналогичную двухмоторную гибридную систему, как уже было в гибридной модели CR-V, уменьшенной для применения в супермини. Учитывая его меньшие размеры, Jazz будет использовать 1,5-литровый бензиновый двигатель с меньшей мощностью. Однако Honda еще предстоит подтвердить какие-либо показатели мощности, производительности или экономичности для новой гибридной трансмиссии Jazz.

Jazz будет первым в линейке бренда, предложившим только гибридную трансмиссию, а другие модели вскоре последуют его примеру. Ранее в этом году Honda объявила, что все ее модели с двигателем внутреннего сгорания в Европе будут предлагаться с гибридными силовыми агрегатами до 2025 года. В настоящее время единственной моделью, предлагаемой в качестве гибрида, является CR-V, который заменил дизельный вариант компактного внедорожника. Бензиновые варианты также продаются.