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Honda Jazz избавили от груза прошлого (фото)

Honda Jazz избавили от груза прошлого (фото)

Новый Honda Jazz был представлен на Токийском автосалоне. Следующее поколение популярного городского автомобиля Honda будет оснащаться только бензиново-электрической трансмиссией.

Honda говорит, что новый Jazz «поднимет планку комфорта и удовольствия водителя». Это четвертое поколение супермини, которое на своем японском рынке известно как Fit. Модель будет запущена в Европе с использованием гибридной технологии в качестве единственной трансмиссии.

Honda Jazz будет использовать аналогичную двухмоторную гибридную систему, как уже было в гибридной модели CR-V, уменьшенной для применения в супермини. Учитывая его меньшие размеры, Jazz будет использовать 1,5-литровый бензиновый двигатель с меньшей мощностью. Однако Honda еще предстоит подтвердить какие-либо показатели мощности, производительности или экономичности для новой гибридной трансмиссии Jazz.

Jazz будет первым в линейке бренда, предложившим только гибридную трансмиссию, а другие модели вскоре последуют его примеру. Ранее в этом году Honda объявила, что все ее модели с двигателем внутреннего сгорания в Европе будут предлагаться с гибридными силовыми агрегатами до 2025 года. В настоящее время единственной моделью, предлагаемой в качестве гибрида, является CR-V, который заменил дизельный вариант компактного внедорожника. Бензиновые варианты также продаются.

По материалам autonews.ua
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