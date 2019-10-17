Honda Jazz избавили от груза прошлого (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый Honda Jazz был представлен на Токийском автосалоне. Следующее поколение популярного городского автомобиля Honda будет оснащаться только бензиново-электрической трансмиссией.
Honda говорит, что новый Jazz «поднимет планку комфорта и удовольствия водителя». Это четвертое поколение супермини, которое на своем японском рынке известно как Fit. Модель будет запущена в Европе с использованием гибридной технологии в качестве единственной трансмиссии.
Honda Jazz будет использовать аналогичную двухмоторную гибридную систему, как уже было в гибридной модели CR-V, уменьшенной для применения в супермини. Учитывая его меньшие размеры, Jazz будет использовать 1,5-литровый бензиновый двигатель с меньшей мощностью. Однако Honda еще предстоит подтвердить какие-либо показатели мощности, производительности или экономичности для новой гибридной трансмиссии Jazz.
Jazz будет первым в линейке бренда, предложившим только гибридную трансмиссию, а другие модели вскоре последуют его примеру. Ранее в этом году Honda объявила, что все ее модели с двигателем внутреннего сгорания в Европе будут предлагаться с гибридными силовыми агрегатами до 2025 года. В настоящее время единственной моделью, предлагаемой в качестве гибрида, является CR-V, который заменил дизельный вариант компактного внедорожника. Бензиновые варианты также продаются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопительный сезон начался по всей Украине, кроме двух областей (инфографика)Вчера, 14:10 - 8598 4
Как подтвердить стаж без трудовой книжки15 ч. назад - 11693 3
Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полис11 ч. назад - 11070 3
Пенсионеры нашли ценную коробку из-под печенья и разбогатели (фото)21 ч. назад - 1538 3
В столице назвали районы с наибольшими рисками порывов теплосетейВчера, 20:01 - 468 3
Как подтвердить стаж без трудовой книжки15 ч. назад - 11693 3
Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полис11 ч. назад - 11070 3
Украинцам повысили трудовой стаж: кто останется без пенсии3 ч. назад - 6745 1
Как стаж влияет на размер больничного7 ч. назад - 6200
Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине до конца года13 ч. назад - 3672 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1877
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1190
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1994 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2300
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3297