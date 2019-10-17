Xiaomi представила светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)

Компания Yeelight, которая входит в экосистему Xiaomi и производит умную светодиодную осветительную продукцию для дома, представила в Китае новую умную светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb. Новинка оценена в эквивалент $18.

Внешне Yeelight Smart LED Bulb выглядит как традиционная лампа накаливания, но на самом деле она — это современный высокотехнологичный продукт.

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Разработчики подчеркивают, что лампа сочетает классический дизайн и современные технологии светодиодного освещения.

Yeelight Smart LED Bulb поддерживает регулировку яркости, интеллектуальное управление, а также оснащен технологией, обеспечивающей высокую эффективность и экономию энергии. В частности, установленный в лампе высокоэффективный светодиодный элемент обеспечивает световую отдачу до 117 лм/Вт.

Производитель заверяет, что его продукт превосходит имеющиеся на рынке светодиодные лампы и по яркости, и по энергоэффективности. В Xiaomi отдельно отмечают, что лампа имеет цветовую температуру 2700K и предлагает яркость до 700 лм при максимальной потребляемой мощности 6 Вт, которую можно легко регулировать в зависимости от потребностей.

Что касается умной составляющей, лампа Yeelight Smart LED поддерживает Apple Homekit и систему умного дома Xiaomi. Кроме того, заявлена поддержка Xiaomi AI Speaker, Yeelight Voice Assistant, голосового управления через Google Assistant и Amazon Alexa. То есть, поддерживается масса способов удаленного управления.

Лампа оснащена модулем Wi-Fi Xiaomi Smart Home, посредством которого лампу можно подключить к домашней сети Wi-Fi, чтобы можно было легко и удобно управлять освещением через смартфон. Цоколь здесь самый обычный — E27.