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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66,784 млн и 54,718 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” равно “Куплю” (55 и 55), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,89-24,90 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 110 активных заявок по доллару на сумму 121,502 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,5000 – 10 000
24,8800 – 69 100
24,8800 – 35 000
24,8700 – 40 000
24,8600 – 90 000
24,8600 – 30 000
24,8600 – 5 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,8000 – 1 300
24,8400 – 2 000
24,8400 – 3 400
24,8400 – 2 000
24,8500 – 20 000
24,8500 – 35 600
24,8500 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9003 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8496 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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