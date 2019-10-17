По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66,784 млн и 54,718 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно “Куплю” (55 и 55), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,89-24,90 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 110 активных заявок по доллару на сумму 121,502 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,5000 – 10 000

24,8800 – 69 100

24,8800 – 35 000

24,8700 – 40 000

24,8600 – 90 000

24,8600 – 30 000

24,8600 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8000 – 1 300

24,8400 – 2 000

24,8400 – 3 400

24,8400 – 2 000

24,8500 – 20 000

24,8500 – 35 600

24,8500 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9003 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8496 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.