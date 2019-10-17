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Анонсирован фитнес-браслет Honor Band 5i с необычным дизайном (фото)

Анонсирован фитнес-браслет Honor Band 5i с необычным дизайном (фото)

Компания Huawei анонсировала еще одну новую модель Honor Band 5i в необычном дизайне «plug and charge».

Фитнес-браслет Honor Band 5i решает проблему неудобной зарядки, для которой приходилось вынимать капсулу. Ее решили за счет особой конструкции — владельцу достаточно нажать на кнопку, освободить грань капсулы от ремешка и вставить ее в стандартный USB-разъем. Таким образом зарядить браслет можно будет не только от практически любой телефонной зарядки, но и от ноутбука, пауэрбанка и т.д.

Модель Honor Band 5i оснащается цветным 0,96-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 160×80 пикселей, хотя предшественник мог похвастать AMOLED-матрицей. Для управления используется сенсорная кнопка в нижней части экрана, на дисплее помещается до 30 символов одновременно, доступно несколько предустановленных циферблатов.

Гаджет умеет измерять пульс (TruSeen 3.5) и уровень насыщения крови кислородом SpO2, отслеживать качество сна и фитнес-активность (9 режимов), а также управлять воспроизведением музыки. Он способен без проблем погружаться на глубину до 50 метров. От батареи емкостью 91 мАч браслет может отработать 7-9 дней в зависимости от условий использования.

Продажи браслета Honor Band 5i стартуют 1 ноября 2019 года по цене $22 (¥159), можно будет выбрать вариант Meteorite Black, Olive Green или Coral Pink.

По материалам ITC.ua
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