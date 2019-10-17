Суд обязал Roshen доплатить 23 млн грн в бюджет Борисполя

Хозяйственный суд Киевской области обязал “Бисквитный комплекс “Рошен” экс-президента Петра Порошенко доплатить 23 млн грн ($930 тысяч) паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики.

Об этом говорится в решении суда.

В частности, суд признал действующим соглашение между городом и компанией, согласно которому паевой взнос составляет 10% от сметы строительства комплекса, который составил 667,31 млн грн ($26,85 млн). Ранее “Бисквитный комплекс “Рошен” заплатил только 30 млн ($1,21 млн).

Теперь же суд обязал компанию выплатить 23 млн грн, предварительно из долга высчитали стоимость прокладки в комплекс инженерных сооружений и коммуникаций.

Напомним, в 2016 году журналисты программы “Схемы” рассказывали, что “Бисквитный комплекс “Рошен” получил 7,5 гектара в Борисполе на внеконкурсных условиях — без конкурентов и земельного аукциона.

По данным журналистов, мэр Борисполя на этапах согласования предоставления земли под комплекс менял свою позицию относительно возможного размера паевого взноса Roshen в бюджет города. В 2015 году он заявлял, что корпорация заплатит городу 130 млн грн, или $5,23 млн (10% от тогда анонсированной стоимости проекта в 1,3 млрд или $40 млн). Через год он согласился на 30 млн ($1,21 млн) от Roshen, то есть на сумму, вчетверо ниже.

Как сообщается, смета бисквитного комплекса составила не 1,3 млрд, а 667,3 млн грн. Согласно дополнительному соглашению между городом и корпорацией, размер паевого взноса должен составить 10%, то есть более 60 млн грн ($2,42 млн).