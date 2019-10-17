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В Нафтогазе рассказали, будут ли начислять ОСМД штрафы за недобор газа

В Нафтогазе рассказали, будут ли начислять ОСМД штрафы за недобор газа

НАК “Нафтогаз Украины” разослал ОСМД и другим теплопроизводителям, потребляющим газ в пределах специальных обязанностей, дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В заявлении подчеркивается, что возможность не применять такие санкции у НАКа появилась с принятием постановления НКРЭКУ №2081 от 7 октября 2019 года “О внесении изменений в Правила поставки природного газа”. Документ вступил в силу 12 октября.

Постановление дополнило категорию потребителей, к которым поставщик газа не может обратиться с претензией о компенсации убытков, если фактическое потребление отклонялось от заказанного объема.

Ранее такое исключение распространялось лишь на бытовых потребителей. НКРЭКУ дополнила перечень всеми потребителями, получающими газ на условиях ПСО. В частности, речь идет об ОСМД и ЖСК с собственными котельными, заключающими прямые договоры с “Нафтогазом” на отопительный период.

В НАКе отмечают, что они проводили активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

По материалам Finance.UA
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