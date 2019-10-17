В каких городах Украины получают самые большие зарплаты

Как и во многих других странах, в Украине самые высокие зарплаты достаются жителям столицы.

Об этом свидетельствует аналитика портала work.ua

Кроме Киева, самую высокую среднюю оплату труда предлагают в Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице за 3 месяца было размещено 51 229 вакансий, а средняя зарплата составляла 14 000 грн.

Одесса

Здесь за последний квартал работодатели разместили 10 918 вакансий со средней зарплатой в 12 000 гривен. При этом 8,5% работодателей предлагают зарплату от 21 000 до 160 000 гривен.

Днепр

11 679 вакансий в течение 3 месяцев предлагают в среднем 11 000 гривен в месяц. Однако 7,2% вакансий предлагают зарплату от 20 000 до 125 000 гривен.

Львов

За квартал было размещено 8106 вакансий со средней предложением зарплаты в 10 500 гривен. Еще 7,1% работодателей готовы платить от 20 000 до 120 000 гривен.

В Виннице, Ужгороде, Кривом Роге, Харькове, Тернополе, Черновцах, Запорожье размер средней зарплаты одинаков и составляет 10 000 гривен.

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6% и в июле составила 9170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.

Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.