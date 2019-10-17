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Какие выплаты и почему не будут расти ежегодно

Какие выплаты и почему не будут расти ежегодно

От прожиточного минимума планируют отвязать 150 видов социальных выплат.

Сегодня при росте прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты. Его размер могут пересматривать несколько раз в год, сообщили в Минсоцполитики.

Если от прожиточного минимума отвяжут зарплаты судей, депутатов и прокуроров, необходимости пересматривать их несколько раз в год не будет.

Безбедная старость

В то же время зависимыми от прожиточного минимума останутся пенсия и помощь малообеспеченным семьям.

“Такая реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится. Но это позволит реально помочь семьям. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной. Для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться”, – объяснила министр соцполитики Юлия Соколовская.

По материалам Газета по-Украински
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