Какие выплаты и почему не будут расти ежегодно

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От прожиточного минимума планируют отвязать 150 видов социальных выплат.
Сегодня при росте прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты. Его размер могут пересматривать несколько раз в год, сообщили в Минсоцполитики.
Если от прожиточного минимума отвяжут зарплаты судей, депутатов и прокуроров, необходимости пересматривать их несколько раз в год не будет.
В то же время зависимыми от прожиточного минимума останутся пенсия и помощь малообеспеченным семьям.
“Такая реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится. Но это позволит реально помочь семьям. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной. Для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться”, – объяснила министр соцполитики Юлия Соколовская.
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