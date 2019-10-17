Стало известно, на сколько выросли пенсии в 2019 году

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В Украине в марте этого года наблюдался наибольший рост пенсий.
Об этом написал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
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“В целом средний размер пенсионной выплаты с начала 2019 года вырос на 14,1%, с 2646 грн на 1 января 2019 года, до 3020 грн на 1 октября 2019 года”, – говорится в сообщении.
Большинство украинцев, именно те, кто получает пенсию по возрасту, за первый квартал получили больше на 11,1%, за полгода – 13,6%, а по итогам трех кварталов – только на 13,9%. Поскольку эта категория составляет 76% от общего числа пенсионеров в Украине, то темпы роста почти одинаковы для всей страны.
Выросли такие виды выплат:
Темпы роста среднего показателя за 9 месяцев 2019 года самые маленькие среди всех пенсий и составляют лишь 3,4%.
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