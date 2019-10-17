0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Стало известно, на сколько выросли пенсии в 2019 году

Стало известно, на сколько выросли пенсии в 2019 году

В Украине в марте этого года наблюдался наибольший рост пенсий.

Об этом написал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Как проверить свой страховой стаж для пенсии онлайн

“В целом средний размер пенсионной выплаты с начала 2019 года вырос на 14,1%, с 2646 грн на 1 января 2019 года, до 3020 грн на 1 октября 2019 года”, – говорится в сообщении.

Большинство украинцев, именно те, кто получает пенсию по возрасту, за первый квартал получили больше на 11,1%, за полгода – 13,6%, а по итогам трех кварталов – только на 13,9%. Поскольку эта категория составляет 76% от общего числа пенсионеров в Украине, то темпы роста почти одинаковы для всей страны.

Как накопить себе на пенсию

Выросли такие виды выплат:

  • Пожизненное денежное содержание судей – 45 578 грн, что на 58,8% выше, чем на 1 января 2019 года. На 1 января 2019 года средний размер пенсии составлял 28702 грн.
  • Пенсии по инвалидности – рост до 2450 грн (было 1995 грн).
  • Пенсии в связи с потерей кормильца – рост до 2687 грн (было 2255 грн).
  • Пенсии по возрасту – рост до 3016 грн (было 2648 грн).
  • Пенсии за выслугу лет – рост до 2785 грн (было 2477 грн).
  • Социальные пенсии – рост до 1570 грн (было 1500грн).
  • Пенсии военнослужащих – до 4843 грн (было 4682 грн).

Темпы роста среднего показателя за 9 месяцев 2019 года самые маленькие среди всех пенсий и составляют лишь 3,4%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.