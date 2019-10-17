"Мы работаем, чтобы украинцы не откладывали реализацию мечты на потом", - СЕО ФК Dinero Илья Веселый

В октябре 2019 финансовая компания Dinero празднует два года с начала работы в Украине. В довольно короткий срок ее признали лидером онлайн-продаж в области МФО по версии авторитетного портала finance.ua и сейчас она занимает второе место по запросам микрокредитования в поисковой системе Google. По мнению руководства компании, такого динамического роста удалось достичь благодаря внедрению лучших европейских практик на украинском рынке.

Dinero является частью большого европейского холдинга, способствуещего созданию прозрачного рынка в нашей стране и предоставляет быструю финансовую помощь каждому, кто в ней нуждается.

С начала работы на рынке микрокредитования, за два года объем выданных Dinero кредитов вырос на 225%, прирост новых клиентов составил почти 300%. Высокий уровень доверия и лояльности заемщиков (70% повторных обращений) приводят к постоянному увеличению спроса на услуги Dinero. А это, в свою очередь – к расширению компании: за 2 года сотрудников Dinero стало втрое больше, ежемесячно появляются новые представительства в разных городах Украины. В дальнейшем компания планирует еще больше развивать сеть информационно-консультационных центров.

В кейсе Dinero есть несколько уникальных для рынка МФО предложений. Например, компания предлагает реальную возможность получить первый заем без процентов и переплат, а для постоянных клиентов действуют максимально лояльные и выгодные условия кредитования. Помимо услуг микрокредитования, Dinero почти каждый день предоставляет возможности для дополнительного заработка: в соцсетях компании постоянно проводят акции различного масштаба, в которых среди подписчиков разыгрывают гаджеты, деньги и тому подобное.

Процесс оформления займа в Dinero – максимально упрощен. Получить деньги быстро и удобно можно в течение 5-10 минут на сайте dinero.ua. Клиентов, которые предпочитают личное общение, встречают в информационно-консультационных пунктах в Киеве и регионах. Улучшить коммуникацию помогло и недавнее нововведение клиентской поддержки: теперь клиенты могут обратиться за справкой еще и в мессенджерах – вайбере и телеграмме.

«Успех компании объясняется тем, что Dinero знает и понимает потребности потребителя, его желание получить деньги быстро, без переплат и неудобств. Мы работаем, чтобы наши украинцы не откладывали реализацию своих целей или мечты «на потом», – комментирует динамичный рост бизнес-показателей СЕО ФК Dinero Илья Веселый. – Так в мае этого года мы провели розыгрыш миллиона гривен для заемщиков, где рандомно был выбран победитель – Владислав Кучеров, и это не подставное лицо, как обычно делают организаторы масштабных PR-компаний. Это реальный человек, глава молодой семьи, которая мечтала о собственном жилье и мне приятно, что ФК Dinero приблизила их к ее реализации».

По словам СЕО, именно клиентоориентированность компании, ее уникальные предложения, направленные на быструю финасовая помощь тем, кто в ней нуждаются способствует лояьности клиентов. Например, акция «Все займы бесплатно» в течение трех месяцев увеличила объем выданных кредитов практически втрое. Такого еще не было на рынке Украины. «Вместе с тем досадно, что на рынке МФО есть компании, которые работают не официально и формируют негативное отношение к микрокредитованию в целом. Dinero абсолютно честно и прозрачно ведет деятельность на украинском рынке, никаких переплат, начислений или лишних процентов, берете заем – возвращаете вовремя и платите только то, что получили на карту, – объясняет И.Веселый. – Для нас важна репутация нашей компании, поэтому мы придерживаемся всех законодательных норм. Все наши предложения только в рамках законодательного поля: «кредит под 0%», программа лояльности для клиентов, другое». По его словам, росту клиентской базы способствует также активная маркетинговая стратегия. Компания и в дальнейшем будет совершенствовать клиентский сервис, увеличивать возможность доступа услуг для каждого украинца, независимо его места жительства или текущего уровня материального дохода.