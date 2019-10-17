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62 кг золота изъято у организаторов уклонения от уплаты налогов (фото)

62 кг золота изъято у организаторов уклонения от уплаты налогов (фото)

62 кг золота изъято у организаторов уклонения от уплаты налогов.

Об этом пишет столичная Прокуратура на своей странице в Фейсбуке.

Органами прокуратуры города Киева совместно с СУ ФГ ГУ ДФС в г. Киеве разоблачена и ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий.

Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), установлена ​​группа лиц, которые на территории города Киева, используя подконтрольные ФЛП, организовали противоправную деятельность по скупке лома драгметалла у населения и ломбардов с последующей переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей с сокрытием фактических объемов реализации, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн грн., черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

По материалам Finance.UA
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