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Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акциза

Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акциза

Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривен в связи с поддержкой парламентом законопроекта №1049.

“Мы на 73% снизили производство во второй половине октября по сравнению с планами.

Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза из-за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты”, – сказал в комментарии ЭП директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Гинтаутас Диргела.

По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога.

Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка №8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой “маржи”) на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

По материалам Економічна Правда
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