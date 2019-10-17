Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акциза

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Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривен в связи с поддержкой парламентом законопроекта №1049.
“Мы на 73% снизили производство во второй половине октября по сравнению с планами.
Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза из-за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты”, – сказал в комментарии ЭП директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Гинтаутас Диргела.
По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога.
Напоминаем:
4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.
За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка №8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.
Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой “маржи”) на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.
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