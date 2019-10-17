Минсоцполитики Украины выявило нарушения на 32 млн грн

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Более 32 млн грн государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получено гражданами, подавшими недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей помощи в январе 2019 года. Выявленная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце.
Самые распространенные виды нарушений:
• сокрытие сведений о доходах членов семьи,
• недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости – квартир, земельных участков (в том числе паев) – и средств, полученных от сдачи их в аренду.
“В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривен, которые были неправомерно получены за несколько лет предоставления социальной помощи. Решаются вопросы о возврате средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается”, – отмечается в сообщении.
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