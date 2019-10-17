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Минсоцполитики Украины выявило нарушения на 32 млн грн

Минсоцполитики Украины выявило нарушения на 32 млн грн

Более 32 млн грн государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получено гражданами, подавшими недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей помощи в январе 2019 года. Выявленная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце.

Самые распространенные виды нарушений:

• сокрытие сведений о доходах членов семьи,
• недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости – квартир, земельных участков (в том числе паев) – и средств, полученных от сдачи их в аренду.

“В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривен, которые были неправомерно получены за несколько лет предоставления социальной помощи. Решаются вопросы о возврате средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается”, – отмечается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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