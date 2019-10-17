Минздрав планирует оставить справки в прошлом

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Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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“С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан, относительно дерегуляции и отмены устаревшей медицинской документации”, – говорится в сообщении.
Обсуждение провели на официальной Facebook-странице министерства.
В министерстве проводят совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Создают рабочие группы, задача которых наработать документы и проекты решений об отмене устаревших медицинских справок.
Планируется отказаться:
“Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения”, – прокомментировала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
По программе медицинских гарантий в 2020 году следующие услуги будут полностью бесплатными:
Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет уже в 2020 году. В нее войдут услуги:
Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.
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