Минздрав планирует оставить справки в прошлом

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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“С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан, относительно дерегуляции и отмены устаревшей медицинской документации”, – говорится в сообщении.

Обсуждение провели на официальной Facebook-странице министерства.

В министерстве проводят совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Создают рабочие группы, задача которых наработать документы и проекты решений об отмене устаревших медицинских справок.

Планируется отказаться:

от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами.

от справки об эпидемиологическом окружении. Ее выдают о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными в течение 21 дня. Такую справку сейчас в обязательном порядке надо предоставлять в лагеря, бассейны, детские стационары. Ее срок действия 3 дня.

“Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения”, – прокомментировала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Справка Finance.ua:

По программе медицинских гарантий в 2020 году следующие услуги будут полностью бесплатными:

роды,

лечение одного инсульта,

лечение инфаркта.

Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет уже в 2020 году. В нее войдут услуги:

первичной медицинской помощи,

амбулаторно-поликлинической,

стационарной медицинской помощи,

экстренной,

паллиативной медицинской помощи,

реабилитации.

Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.