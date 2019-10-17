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НБУ подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн

НБУ подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн

В третьем квартале 2019-го Нацбанк передал в Службу безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 20 банков и двух нефинансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Такие данные регулятор получил во время проверок в рамках финансового мониторинга. Нацбанк подозревает, что эти операции могли свидетельствовать о выведении капиталов или легализации криминальных доходов.

Также сообщается, что по результатам валютного надсмотра Нацбанк отправил силовикам с целью противодействия организованной преступности восемь писем по крупномасштабным операциям клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, €47,6 млн, 48,3 млн злотых и 69,6 млн рублей.

По материалам Finance.UA
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