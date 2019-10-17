НБУ подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В третьем квартале 2019-го Нацбанк передал в Службу безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 20 банков и двух нефинансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Такие данные регулятор получил во время проверок в рамках финансового мониторинга. Нацбанк подозревает, что эти операции могли свидетельствовать о выведении капиталов или легализации криминальных доходов.
Также сообщается, что по результатам валютного надсмотра Нацбанк отправил силовикам с целью противодействия организованной преступности восемь писем по крупномасштабным операциям клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, €47,6 млн, 48,3 млн злотых и 69,6 млн рублей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"Вчера, 15:30 - 3564 20
У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойновВчера, 16:15 - 3674 15
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)7 ч. назад - 1351 8
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%10 ч. назад - 403 4
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от Минэкономразвития3 ч. назад - 440 3
Кредиты начнут выдавать по-новомуВчера, 19:00 - 10309 2
У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойновВчера, 16:15 - 3674 15
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"Вчера, 15:30 - 3564 20
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам7 ч. назад - 3521 1
Компания Ахметова поставит оборудование в Польшу на 300 миллионовВчера, 19:20 - 2974
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1265
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 843
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1577 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1883
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2812