По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,232 млн и 42,549 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (43 и 44), максимальный курс продажи доллара 24,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,81-24,82 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 90,781 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,8300 – 5 555

24,8300 – 37 000

24,8200 – 30 000

24,8200 – 155 555

24,8200 – 30 000

24,8200 – 30 000

24,8200 – 19 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8300 – 4 000

24,8300 – 6 000

24,8300 – 2 500

24,8300 – 10 000

24,8400 – 100 000

24,8400 – 33 333

24,8400 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8572 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8041 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.