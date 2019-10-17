Эксперты подсчитали, какая улица в Нью-Йорке является самой дорогой

Улица Central Park South на Манхэттене, расположенная рядом со знаменитым Центральным парком, является самой дорогой в Нью-Йорке, говорится в отчете компании PropertyClub, которая изучает рынок недвижимости. Авторы документа основывались на данных нью-йоркского департамента финансов о продаже недвижимости, пишет Forbes.

Медианная стоимость недвижимости по этой улице с января по июль 2019 года составила $9,8 млн. Улица тянется от Площади Колумба до Пятой авеню. Некоторые дома на Central Park South входят в архитектурный ансамбль небоскребов под названием «Ряд миллиардеров». С января по июль 2019 года состоялось 53 сделки с недвижимостью, которая расположена на этой улице.

Самым дорогим домом в США считается пентхаус стоимостью $238 млн в доме номер 220 на Central Park South. В январе этого года его купил американский финансист Кен Гриффин. В октябре издание издание New York Post сообщило, что Гриффин купил еще два помещения на 20-м этаже этого же небоскреба, потратив $4 млн.

Медианная стоимость объектов недвижимости на улице West 81st Street, которая заняла второе место в списке самых дорогих – $5,9 млн. Медианная стоимость объектов на всех улицах Нью-Йорка, которые попали в топ-10 самых дорогих по версии PropertyClub, – дороже $2 млн.