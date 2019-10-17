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Фонд гарантирования выставил на этой неделе активы банков на 6 млрд грн

Фонд гарантирования выставил на этой неделе активы банков на 6 млрд грн

В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 6 028,93 млн грн.

Из них на сумму 5 578,51 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 428,22 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и прочие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 1,23 млн грн, ценные бумаги – на сумму 20,97 млн грн.

Об этом сказано на сайте Фонда гарантирования.

ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов:

- ПАО «УПБ»: на продажу выставлены активы на общую сумму 4 380,91 млн грн;

- ПАО «Радикал банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму 321,11 млн грн;

- АО КБ «ТК Кредит»: на продажу выставлены активы на общую сумму 236,42 млн грн;

- АО «ВТБ банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму 226,77 млн грн;

- ПАО «БГ банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму 166,74 млн грн;

- АО «Дельта Банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму 154,63 млн грн;

- ПАО «КБ «Хрещатик»: на продажу выставлены активы на общую сумму 139,89 млн грн;

- ПАО «Банк Камбио»: на продажу выставлены активы на общую сумму 106,23 млн грн;

- ПАО «КБ «Актив-банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму 60,06 млн грн;

- ПАО «Платинум банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму 49,98 млн грн.

По материалам Finance.UA
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